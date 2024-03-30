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В Ростовской области четыре человека пострадали в ночном ДТП

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В числе пострадавших в аварии в Ростове — две несовершеннолетние девочки.

Новости Ростовской области

ДТП с четырьмя пострадавшими произошло сегодня, 30 марта, ночью на улице Левобережной, возле стадиона «Ростов Арена». Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в бетонный отбойник.

На заднем сиденье искореженной машины оказались зажатыми три человека. Их деблокировали спасатели с помощью специнструмента, сообщает в своем телеграм-канале Управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

В результате ДТП пострадали водитель и три пассажирки, в том числе две несовершеннолетние девочки, находившиеся на заднем сидении. Все они получили травмы различной степени тяжести. Мы помогли пострадавшим выбраться из автомобиля и добраться до кареты скорой медицинской помощи, — рассказали спасатели.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге 29 марта задержали 14-летнего нарушителя на скутере.

Фото УГОЧС Ростова

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Таганрогская правда
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