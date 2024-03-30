В Таганроге задержали 14-летнего нарушителя на скутере

Вчера, 29 марта, в Таганроге сотрудники Госавтоинспекции во время проведения операции «Весенним дорогам — безопасное движение» задержали подростка, который передвигался на скутере, не имея водительского удостоверения.

Как сообщила инспектор по пропаганде городского ОГИБДД Яна Султанова, подростка остановили в 20.25 на улице Маршала Жукова в районе дома № 2, когда он ехал на скутере «Марк» без государственного регистрационного номера. Оказалось, что юный водитель еще не достиг 16-летнего возраста и не имеет водительского удостоверения на право управления транспортным средством. Отвечать за нарушение правил ПДД теперь предстоит родителям.

В отношении лица, передавшего право управления транспортным средством несовершеннолетнему, составлен административный протокол, — уточнила Яна Султанова.

Фото Анатолия Ивашова