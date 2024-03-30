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В Таганроге задержали 14-летнего нарушителя на скутере

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Вчера, 29 марта, в Таганроге сотрудники Госавтоинспекции во время проведения операции  «Весенним дорогам — безопасное движение» задержали  подростка, который передвигался на скутере, не имея водительского удостоверения.  

Новости Таганрога

Как сообщила инспектор по пропаганде городского ОГИБДД Яна Султанова, подростка остановили в 20.25 на улице Маршала Жукова в районе дома № 2, когда он ехал на скутере «Марк» без государственного регистрационного номера. Оказалось, что юный водитель еще не достиг 16-летнего возраста и не имеет водительского удостоверения на право управления транспортным средством. Отвечать за нарушение правил ПДД теперь предстоит родителям.

В отношении лица, передавшего право управления транспортным средством несовершеннолетнему, составлен административный протокол, — уточнила Яна Султанова.

Фото Анатолия Ивашова

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