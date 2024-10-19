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В Ростовской области бывший глава района отправится в колонию за взятку

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Бывший глава Кагальницкого района Ростовской области Вадим Сидоров осужден на 7,5 лет за коррупционное преступление.  

Новости Ростовской области

Приговор вынес Зерноградский районный суд 17 октября 2024 года. Чиновник обвинялся по ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

«Путем частичного сложения наказаний Сидорову В.В. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Осужденному в течение 2,5 лет запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службах.

Это уже второе уголовное дело в отношении Сидорова. В 2023 году он также обвинялся в получении взятки от предпринимателя. Тогда сумма составляла 176 тысяч рублей, по делу чиновник проходил фигурантом. Новое расследование начали в январе нынешнего года. Взятку в 130 тысяч рублей глава района, по версии следствия, получил от бизнесмена за покровительство.

Кагальницкий район Ростовской области Вадим Сидоров возглавлял с 2022 года. После задержания в 2023 году глава района заявил о досрочном прекращении своих полномочий.

Приговор Зерноградского суда в отношении Вадима Сидорова еще не вступил в законную силу.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Таганрога получил 13 лет колонии за жестокое убийство.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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