На Дону три подростка подожгли электровоз за вознаграждение в 150 тысяч рублей

За совершение теракта трем жителям Ростова грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

На станции Ростов-Товарный произошел пожар в электровозе. По горячим следам транспортные полицейские задержали трех человек, подозреваемых в поджоге. Ими оказались жители Ростова в возрасте 15, 16 и 18 лет.

«Задержанные в содеянном сознались. Они рассказали, что совершили преступление с целью получить денежное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей, которое им обещал перевести куратор на электронный кошелёк», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Теракт». Собранные транспортными полицейскими материалы переданы в следственные органы для дальнейшего расследования.

Максимальное наказание для подозреваемых предполагает лишение свободы на срок до 20 лет.

Фото: УТ МВД России по СКФО