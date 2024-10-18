В Ростовской области будут судить подростка за смертельное ДТП

В ноябре прошлого года несовершеннолетний житель Морозовского района Ростовской области, управляя автомобилем, сбил 39-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась.

По данным следствия, подросток находился за рулем «Hyundai Accent» и двигался по автомобильной дороге в хуторе Костино-Быстрянский Морозовского района.

«Несовершеннолетний, не имеющий прав на управление транспортным средством, превысил безопасную скорость движения и допустил наезд на идущую навстречу вдоль дороги 39-летнюю женщину. В результате ДТП женщина получила травмы, от которых скончалась», — сообщает пресс-служба донского Следственного комитета.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал свою вину.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщали, что на Дону вынесли приговор преступнику, который задушил приятеля.

Фото из архива СУ СК России по Ростовской области