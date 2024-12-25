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В Ростовской области будут судить мужчину, сбросившего знакомую в мусоропровод

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Пострадавшая 32-летняя женщина выжила чудом — ее крики после падения услышали соседи и вызвали скорую помощь.

Новости Ростовской области

Инцидент произошел 17 сентября 2024 года в Волгодонске Ростовской области.

По версии следствия, обвиняемый и его знакомая находились в квартире, расположенной на шестом этаже многоквартирного дома по улице Курчатова. Мужчина и женщина  поссорились.

«В ходе конфликта мужчина обхватил руками ноги женщины и, приподняв, с силой толкнул ее вглубь канала мусоропровода, в результате чего пострадавшая упала на первый этаж. Женщина получила телесные повреждения различной степени тяжести. Ее смерть не наступила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи», — сообщает Следком по Ростовской области.

На время следствия фигурант был заключен под стражу. Местный житель обвиняется в покушении на убийство.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали, что на Дону братья получили по 4 года колонии за использование рабского труда.

Фото: Следком по РО

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Таганрогская правда
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