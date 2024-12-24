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На Дону братья получили по 4 года колонии за использование рабского труда

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В Ростовской области суд приговорил двух братьев к четырем годам исправительной колонии общего режима за использование рабского труда. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

С 2020 по 2023 год фигуранты использовали рабский труд пяти человек, которые ежедневно бесплатно выполняли тяжелые работы на сельскохозяйственных полях, содержались в бараках не пригодных для жилья и подвергались физическому насилию. 

Деятельность братьев была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, люди выпущены на свободу, а преступники помещены под стражу.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области 37-летний мужчина зарезал свою дочь и покончил с собой.

Фото rostov.sledcom.ru  

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новости происшествия рабский труд Ростовская область
Таганрогская правда
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