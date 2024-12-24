На Дону пойдут под суд мужчины, застрелившие двух оленей

В Ростовской области мировой суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух жителей Азовского района, которые незаконно застрелили двух оленей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Браконьерам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ — незаконная охота.

Установлено, что в октябре нынешнего года мужчины на территории одного из охотничьих хозяйств Азовского района застрелили из ружья двух особей благородного оленя. При этом разрешения на добычу животного фигуранты не имели. Сумма причиненного ущерба составила 560 тысяч рублей.

«Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу», — пишет источник.

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