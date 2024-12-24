Главная » Новости Ростовской области

На Дону пойдут под суд мужчины, застрелившие двух оленей

На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

В Ростовской области мировой суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух жителей Азовского района, которые незаконно застрелили двух оленей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Новости Ростовской области

Браконьерам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ — незаконная охота.

Установлено, что в октябре нынешнего года мужчины на территории одного из охотничьих хозяйств Азовского района застрелили из ружья двух особей благородного оленя. При этом разрешения на добычу животного фигуранты не имели. Сумма причиненного ущерба составила 560 тысяч рублей.

«Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что на Дону 63-летний пенсионер 15 лет прятал дома нарезной карабин.

Изображение от vladimircech на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

браконьеры новости олени происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru