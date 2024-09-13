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В Ростовской области браконьерам грозит 5 лет колонии за сотню выловленных раков

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Двух браконьеров 48 и 52 лет транспортные полицейские задержали в районе села Степной Курган Сальского района Ростовской области в ходе оперативных мероприятий.

Новости Ростовской области

Местные жители, воспользовавшись лодкой, в акватории реки Маныч ловили раков с использованием многозаходных ловушек. К моменту появления сотрудников транспортной полиции браконьеры успели выловить 106 раков.

«Своими действиями нарушители причинили ущерб водным биологическим ресурсам на сумму свыше 12 000 рублей. В отношении граждан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области задержаны браконьеры с уловом рыбы на 7,5 млн рублей.

Фото: УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда
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