В Ростовской области сотрудники транспортной полиции задержали 54-летнего жителя поселка Вороново, который занимался браконьерством в акватории Веселовского водохранилища реки Маныч. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

У нарушителя правоохранители изъяли весельную лодку, ставные лесковые сети, общей длинной 120 метров и рыбу разных пород, среди которых были караси, лещи, сомы в количестве около 50 штук. Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что на Дону поймали браконьера с 240-метровой сетью.

Фото УТ МВД России по СКФО