На Дону поймали браконьера с 240-метровой сетью

В Ростовской области сотрудники транспортной полиции задержали 38-летнего жителя поселка Саркел, который занимался незаконным ловом рыбы с помощью сетей. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Нарушителя обнаружили в акватории Цимлянского водохранилища. У него изъяли лодку, рыболовную сеть длинной 240 метров и рыбу в количестве более 30 штук. Сумма ущерба составила более 175 тысяч рублей.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Фото УТ МВД России по СКФО