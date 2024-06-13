В Ростовской области новый экзотический питомец появился в парке «Лога». Это пернатый обитатель Западной Африки — гвинейский турако, сообщает телеграм-канал учреждения.

Нынешним летом, после карантина и передержки в зимнем вольере тропического обитателя наконец-то можно увидеть в экспозиции зоопарка. Вокруг глаз птицы имеется красное кожистое кольцо, которое похоже на маску. Отливающий металлическим блеском зелёный цвет в оперении возникает благодаря присутствию особого пигмента — тураковердина, в состав которого входит медь.

Название вида в буквальном смысле переводится как «бананоеды», большая часть рациона турако – плоды тропический растений. Поселившийся в парке «Лога» обитатель любит манго, бананы, виноград, изюм и сливу.

Ранее мы рассказали, что в Ростовском зоопарке у пары черных лебедей вылупились птенцы.

Фото телеграм-канал парка «Лога»