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В Ростовской области 9 тысяч абонентов отключили от электричества за долги

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Всего же, по данным «ТНС энерго Ростов-на-Дону», более 44 тысяч потребителей Ростовской области получили в мае уведомления об ограничении электроэнергии из-за несвоевременной оплаты.

Новости Ростовской области

Общая сумма задолженности составляет 133 миллиона рублей.

Напомним, подача электроэнергии может быть приостановлена, если потребитель неоплатил выставленный счёт и проигнорировал уведомления об ограничении, полученные в квитанции, личном кабинете, по телефону или почте.

Кроме того, возобновление поставки ресурса возможно только после погашения задолженности и оплаты услуг ограничения электроэнергии, стоимость которых составляет 3 000 рублей, — отметили в компании.

Так, за четыре месяца 2024 года энергетики ограничили поставку электроэнергии 9 тысячам жителей региона. Однако большая часть потребителей внимательно относится к уведомлениям и оплачивает долг сразу после их получения, не дожидаясь крайних мер.

Чтобы избежать ограничения электроэнергии, необходимо ежемесячно оплачивать счета до 10 числа.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге 5 управляющих компаний имеют долги за электричество.

Изображение от Freepik

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Таганрогская правда
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