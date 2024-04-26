Пять управляющих компаний, оказывающие услуги в Таганроге попали в ежеквартальный антирейтинг УК, который опубликовало «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Всего в этот список вошли 56 донских организаций, чей суммарный долг за электричество в апреле превысил 107 млн рублей. Из них четыре компании с самой большой задолженностью оказывают услуги в Ростове, Таганроге и Белокалитвинском районе. Это ООО «ГК ОСНОВА-ТЕКТОНИКА», ООО УК «Белокалитвинская», ООО УК «Квартал-Сервис» (Таганрог), ООО «Легенда», чей суммарный долг составляет почти 23 млн рублей. Под их управлением находится 461 многоквартирный дом.

В списке есть еще четыре таганрогских УК с долгами за электричество. Это ООО «УО «ЮгСтройСервис» (882 808,38 руб.), ООО «УК «Континент» (1 985 499,53 руб.), ООО ГУП «РосЭнергоПром» (760 253,05 руб.), ООО «Уютный мир» (2 600 746,20 руб.).

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» призывает граждан быть внимательными при выборе управляющей компании и регулярно уточнять сведения о ее задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Полный перечень управляющих организаций-должников доступен по ссылке.

Фото donland.ru (из архива)