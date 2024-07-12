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В Ростовской области 85-летнюю женщину сбила электричка

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Происшествие произошло 11 июля железнодорожном перегоне «Койсуг-Каяла» станции Батайск.

Новости Ростовской области

85-летняя женщина была травмирована электропоездом. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.

Полицейские установили личность пострадавшей. Ею оказалась жительница поселка Суходольска Азовского района Ростовской области. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

«В настоящее время женщина госпитализирована, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Напомним, 5 июля под пассажирский поезд на перегоне «Каменоломни – Персиановка» попала 45-летняя жительница Новочеркасска.

Фото ВК «Таганрогский Городской Транспорт» (из архива)

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Таганрогская правда
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