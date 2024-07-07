В Ростовской области 45-летняя женщина попала под поезд

С травмами пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.

Происшествие произошло 5 июля на перегоне «Каменоломни – Персиановка» в Ростовской области. Пассажирским поездом травмирована женщина. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

По предварительным данным причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Полицейские установили личность пострадавшей. Ей оказалась 45-летняя жительница Новочеркасска. Женщину госпитализировали.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Транспортные полицейские напомнили, что железная дорога — это зона повышенной опасности. Остановить движущийся поезд непросто, за одну секунду он преодолевает расстояние в 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Поэтому при приближении к железной дороге нужно быть предельно собранным и внимательным.

Ранее мы сообщали, что 2 июля в Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 47-летнего мужчину.

Фото mindortrans.donland.ru (из архива)