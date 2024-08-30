Тело утонувшего в реке Дон мужчины искали три дня

В Ростовской области 28-летний мужчина утонул в реке Дон. Как сообщает региональное ГУ МЧС, тело погибшего обнаружено только три дня спустя.

«Мужчина отдыхал на берегу реки в районе станицы Кочетовской. Зашел в реку, нырнул, а обратно уже не выплыл. Его тело ниже по течению от места ЧП спустя три дня нашли спасатели», — пишет источник.

Уточняется, что мужчина погиб 26 августа, а его тело извлекли из водоема вчера.

Ранее мы рассказали, что еще два человека утонули на водоемах Ростовской области 28 августа.

Фото ДПЧС РО