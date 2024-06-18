В Ростовской области 7 лет колонии грозит двум местным жителям за 4 спиленных дерева

Нарушителей обнаружили транспортные полицейские Сальска в районе железнодорожного перегона станции Развильная — Песчанокопская.

Жители Песчанокопского района — 48 лет и 21 года — в полосе отвода, относящейся к защитным лесонасаждениям железнодорожных путей, с помощью двух бензопил спилили 4 вяза. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей. Мужчины погрузили в автомобиль заготовленную древесину и планировали в дальнейшем реализовать груз для личных нужд.

Следственной группой Сальского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части, предполагает лишение свободы на срок до 7 лет.

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Фото пресс-службы УТ МВД России по СКФО