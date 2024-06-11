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Таганрогские полицейские задержали в электричке хулигана с перцовым баллончиком

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Сотрудники транспортной полиции Таганрога задержали хулигана, который распылили содержимое перцового баллончика в лицо пассажиру электрички, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

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Инцидент в электропоезде сообщением «Таганрог-Ростов» произошел на станции Морской. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Выяснилось, что между пассажирами возник конфликт и один из них применил аэрозольное устройство. 48-летний ранее судимый хулиган был задержан, у него изъяли предмет конструктивно схожий с пистолетом.

Согласно исследованию, проведенному экспертами-криминалистами изъятый предмет, является аэрозольным перцовым баллончиком, снаряженный патронами в количестве двух штук, не относящийся к категории огнестрельного оружия, — пишет источник.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ – «Хулиганство». Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части, предполагает лишение свободы на срок до 7 лет.

Фото пресс-службы УТ МВД России по СКФО

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