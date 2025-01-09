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В Ростовской области 60-летний мужчина попал под поезд

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В Ростовской области пассажирский поезд сбил 60-летнего мужчину, который от полученных травм скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

Трагедия произошла на перегоне Миллерово-Боченково, на место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

«Полицейские установили, что 60-летний житель города Миллерово в неустановленном месте пытался перейти железнодорожные пути. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался от полученных травм», — пишет источник.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.

Напоминаем, железнодорожные пути нужно переходить только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где их нет, пути следует переходить по настилам, предварительно убедившись в отсутствии поезда.

Ранее мы рассказали, что на донской трассе насмерть разбилась 25-летняя женщина-водитель.

Фото Марины Даренской (из архива)

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Таганрогская правда
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