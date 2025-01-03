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На донской трассе насмерть разбилась 25-летняя женщина-водитель

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Днем 2 января в Ростовской области во время лобового столкновения на трассе погибла молодая женщина-водитель, пострадали мужчина и семилетний ребенок.

Новости Ростовской области

Как сообщили в региональной Госавтоиспекции, авария случилась в три часа дня на 100 км автодороги Ростов – Семикаракорск – Волгодонск.  По предварительной информации, 25-летняя женщина на Renault Logan двигалась в сторону Волгодонска. Она выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль Geely, которым управлял 40-летний мужчина.

В результате ДТП водитель автомобиля Renault Logan скончалась на месте происшествия. Водитель автомобиля Geely и его 7-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу. Полицейские устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что на Дону оштрафовали водителя, который использовал пиротехнику.

Фото Госавтоинспекции РО

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ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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