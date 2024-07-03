2 июля в Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 47-летнего мужчину, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Трагедия произошла на железнодорожной станции Волгодонская. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 47-летний житель города Волгодонска. По предварительным данным причиной происшествия стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

«Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение», — пишет источник.

Напоминаем, что железная дорога – это зона повышенной опасности. Пути необходимо переходить только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где их нет, пути следует переходить по настилам, предварительно убедившись в отсутствии поезда.

Фото «Таганрогской правды»