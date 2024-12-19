В Ростовской области 37-летний мужчина зарезал свою дочь и покончил с собой

Следователи регионального управления Следственного комитета РФ устанавливают обстоятельства гибели 14-летней девочки.

19 декабря 202 года в следственные органы СКР по Ростовской области поступило сообщение о том, что ночью 37-летний мужчина, находясь в одной из квартир, расположенных по пр. Ворошиловскому в Ростове-на-Дону, нанес ножевые ранения своей супруге и 14-летней дочери. От полученных травм девочка скончалась, женщина доставлена в медицинское учреждение. После случившегося мужчина свел счеты с жизнью.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство). В настоящее время следователи выполняют необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба СКР по региону.

Фото rostov.sledcom.ru