В Ростовской области передано в суд уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Батайска, которая обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Преступление было совершено в марте нынешнего года в квартире дома на улице Половинко. Фигурантка поссорилась со своим 48-летним сожителем и нанесла ему один удар ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался. После совершения преступления злоумышленница была задержана.

В ходе следствия фигурантка дела полностью признала вину в инкриминируемом ей преступлении, — уточняет источник.

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