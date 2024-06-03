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В Ростовской области выясняют причины гибели 13-летней девочки

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В Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства и причины смерти 13-летней девочки, сообщает пресс-служба регионального Следкома.  

Новости Ростовской области

Трагедия произошла 1 июня в городе Шахты. Тело ребенка было обнаружено в душе на территории частного домовладения. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ  — причинение смерти по неосторожности.

Специалисты провели осмотр места происшествия и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование продолжается.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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