В Ростовской области выясняют причины гибели 13-летней девочки

В Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства и причины смерти 13-летней девочки, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Трагедия произошла 1 июня в городе Шахты. Тело ребенка было обнаружено в душе на территории частного домовладения. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Специалисты провели осмотр места происшествия и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование продолжается.

Фото rostov.sledcom.ru