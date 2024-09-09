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В Ростовской области 33-летний мужчина погиб под грузовым поездом

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ЧП произошло 8 сентября на железнодорожном перегоне «Горная-Шахтная». Грузовым поездом смертельно травмирован мужчина.

Новости Ростовской области

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.

«По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 33-летний житель Ростовской области», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.

Транспортные полицейские напоминают, что железная дорога — зона повышенной опасности, где необходимо соблюдать все требования безопасного перехода железнодорожных путей. Пути необходимо переходить только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где их нет, пути следует переходить по настилам, предварительно убедившись в отсутствии поезда.

Ранее мы сообщали, что 4 сентября на перегоне «Зверево-сулин» на железнодорожном перегоне погибла неизвестная женщина.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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