В Ростовской области 33-летний мужчина погиб под грузовым поездом

ЧП произошло 8 сентября на железнодорожном перегоне «Горная-Шахтная». Грузовым поездом смертельно травмирован мужчина.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.

«По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 33-летний житель Ростовской области», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.

Транспортные полицейские напоминают, что железная дорога — зона повышенной опасности, где необходимо соблюдать все требования безопасного перехода железнодорожных путей. Пути необходимо переходить только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где их нет, пути следует переходить по настилам, предварительно убедившись в отсутствии поезда.

Ранее мы сообщали, что 4 сентября на перегоне «Зверево-сулин» на железнодорожном перегоне погибла неизвестная женщина.

Фото из архива «Таганрогской правды»