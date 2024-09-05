На Дону в смертельном ЧП на железной дороге погибла женщина

4 сентября в Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил женщину, личность которой сейчас устанавливают сотрудники транспортной полиции, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Трагедия произошла на перегоне «Зверево-Сулин». На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа транспортной полиции. По предварительной информации, причиной ЧП стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

«Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение», — пишет источник.

Напоминаем, что пути необходимо переходить только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где их нет, пути следует переходить по настилам, предварительно убедившись в отсутствии поезда.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге коммерческие железнодорожные переезды эксплуатируют с нарушениями.

Фото из архива «Таганрогской правды»