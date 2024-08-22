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В Ростовской области 21 августа пропали двое детей

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В Ростовской области разыскиваю двух братьев 15 и 9 лет, которые пропали 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

Известно, что дети ушли из дома, расположенного в  Аксайском районе и до сих пор не вернулись. Сейчас  следователи проводят процессуальную проверку по факту безвестного исчезновения мальчиков.

«В настоящее время следователи совместно с сотрудниками полиции проводят следственные действия и розыскные мероприятия, направленные на установление  местонахождения детей», — пишет источник.

Уточняется, что по результатам проверки будет принято процессуальную решение.

Ранее мы рассказали, что в соцприют Таганрога доставили сбежавшего из Свердловской области подростка.

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Таганрогская правда
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