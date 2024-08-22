В Ростовской области 21 августа пропали двое детей

В Ростовской области разыскиваю двух братьев 15 и 9 лет, которые пропали 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.
Известно, что дети ушли из дома, расположенного в Аксайском районе и до сих пор не вернулись. Сейчас следователи проводят процессуальную проверку по факту безвестного исчезновения мальчиков.
«В настоящее время следователи совместно с сотрудниками полиции проводят следственные действия и розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения детей», — пишет источник.
Уточняется, что по результатам проверки будет принято процессуальную решение.
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