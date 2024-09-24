В Ростовской области 17-летний подросток осужден за мошенничество

В Новочеркасске Ростовской области несовершеннолетний получил условный срок за мошенничество с заказами в интернет-магазине.

Преступление подросток совершил в марте 2024 года, работая стажером в пункте выдачи товаров интернет-магазина. Фигурант заказал технику на сумму более 700 тысяч рублей. После поступления товаров в пункт выдачи несовершеннолетний подменил их на предметы, не представляющие материальные ценности, и оформил возврат.

Имуществом, похищенным мошенническим путем, он распорядился по своему усмотрению.

«В ходе расследования уголовного дела подозреваемый полностью признал свою вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года», — сообщает Следком по региону.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее мы рассказывали, что ростовчанин хранил у себя в подвале автоматы и подствольный гранатомет.

Фото из архива «Таганрогской правды»