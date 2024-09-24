В Ростове сотрудники полиции обнаружили в доме у 47-летнего местного жителя целый боевой арсенал. В подвале фигурант хранил 2 автомата, подствольный гранатомет к автоматическому оружию, гранаты, 3000 патронов и 7 магазинов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Как пояснил задержанный, оружие и боеприпасы ему оставил на хранение знакомый. И фигурант якобы собирался сдать все это в полицию в случае, если владелец не заберет свое имущество. Сейчас все изъятое направлено на экспертизу.

Житель донской столицы задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Ведется расследование.

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