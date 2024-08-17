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В Ростовской области 17 и 18 августа ожидается магнитная буря

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По прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, магнитная буря начнет действовать вечером 17 августа.

#Погода

К шести утра 18 августа геомагнитное возмущение приблизится к уровню G2. Успокоится магнитное поле Земли к 18 часам 18 августа.

«Вероятность магнитной бури — 20%, сильного магнитного шторма — 10%», — уточняется в сообщении.

Следующий пик ожидается днем 19 августа.

Медики советуют в дни магнитных бурь быть предельно внимательными к своему здоровью, особенно людям, страдающим хроническими заболеваниями. Рекомендуется отказаться от дальних поездок и вредных привычек, больше пить, гулять на свежем воздухе, придерживаться щадящей диеты.

Напомним, магнитная буря уровня G3 накрыла Ростовскую область и другие региона в ночь на 13 августа. Тогда жители северных районов Дона наблюдали редкое природное явление — полярное сияние.

Фото: xras.ru

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магнитная буря погода на Дону Ростовская область
Таганрогская правда
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