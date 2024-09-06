В Ростове загоревшийся грузовик чуть не уничтожил склад

6 сентября в Ростове на улице Малиновского на территории склада по неизвестной причине загорелся грузовик, сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области.

Происшествие случилось 10:55. С машины огонь перекинулся на строительные материалы, которые были сложены на открытой площадке. Площадь пожара составила 300 кв. м. К тушению были привлечены 24 человека и семь единиц техники.

Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание в 11:56 и предотвратить распространение огня на складские помещения.

Ранее мы рассказали, что в Ростове утром сгорел пассажирский автобус.

Фото и видео МЧС по Ростовской области