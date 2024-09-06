В Ростове утром сгорел пассажирский автобус

6 сентября в Ростове по неизвестной причине загорелся пассажирский автобус № 43. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Происшествие случилось в 08.52 на площади 2-й Пятилетки. На место выезжали 11 сотрудников МЧС и три спецмашины. Огонь на площади 30 квадратных метров им удалось ликвидировать в 09.29.

К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Как сообщают очевидцы, в автобусе не было пассажиров. А водитель, почувствовав запах дыма, остановился и вышел из транспортного средства.

Ранее мы рассказали, что в 42 муниципалитетах донского региона сохраняется наивысший класс пожарной опасности.

Иллюстрация: скрин видео очевидцев из соцсетей