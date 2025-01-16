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В Ростове возле набережной в Дону снова нашли маслянистое пятно   

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16 января в Ростове в очередной раз было обнаружено маслянистое пятно в акватории реки Дон. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

#Экология

Сообщение о происшествии поступило в дежурно-диспетчерскую службу министерства утром. Загрязнение воды в реке обнаружили в районе дома № 121 по улице Береговой.

«В ходе выезда на место инспекторы минприроды подтвердили информацию о факте загрязнения водного объекта и передали информацию в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора и Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства», — пишет источник.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и Росприроднадзора, которые проводят мероприятия по недопущению распространения пятна и устанавливают источника сброса.

Ранее мы рассказали, что 11 января в Ростове ликвидировали разлив химикатов, попавших в реку Дон.

Фото ВК Минприроды РО

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Таганрогская правда
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