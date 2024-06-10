В Ростове водитель легковушки въехал в здание АЗС

Сегодня утром, 10 июня, в Ростове водитель легковушки, разбив стеклянную витрину, въехал в здание АЗС в переулке Селикатном. Пострадали три человека, сообщает телеграм-канал УГОЧС донской столицы.

Сообщение о происшествии поступило на пульт Единой дежурной диспетчерской службы в 7.45 утра. На место незамедлительно выехали спасатели. Оказалось, что водитель автомобиля «Hyundai Accent» не справился с управлением и врезался в стеклянную витрину заправочной станции.

В этот момент в здании находились двое посетителей и сотрудник АЗС, которые получили травмы. Спасатели помогли им выбраться из здания и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Ранее мы рассказали, что в донском поселке двух пенсионеров спасли из горящего дома соседи.

Фото и видео телеграм-канала УГОЧС Ростова