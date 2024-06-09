В Ростовской области два пожилых человека были спасены соседями во время ночного пожара, сообщает региональное ГУ МЧС.

Происшествие случилось в одиннадцатом часу ночи в поселке Глубоком Каменского района. Там в частном доме на улице Артема загорелся чердак. Огонь увидели соседи, которые сразу же вызвали пожарных. А затем сами вынесли из задымленного дома двух маломобильных пенсионеров.

Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание на площади 80 квадратных метров, не допустив обрушения кровли и распространения огня на жилые помещения.

Предварительной причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области пострадал мужчина, спасая собаку из огня.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области