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В донском поселке двух пенсионеров из горящего дома спасли соседи

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В Ростовской области два пожилых человека были спасены соседями во время ночного пожара, сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Происшествие случилось в одиннадцатом часу ночи в поселке Глубоком Каменского района. Там в частном доме на улице Артема загорелся чердак. Огонь увидели соседи, которые сразу же вызвали пожарных. А затем сами вынесли из задымленного дома двух маломобильных пенсионеров.

Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание на площади 80 квадратных метров, не допустив обрушения кровли и распространения огня на жилые помещения.

Предварительной причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области пострадал мужчина, спасая собаку из огня.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области

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новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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