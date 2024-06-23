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В Ростове в связи с открытием автовокзала «Центральный» изменят движение транспорта

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Новые маршруты начнут действовать с 27 июня.

Новости Ростовской области

«В связи с открытием Центрального областного автовокзала (пр. Шолохова, 270/1) Департаментом транспорта принято решение об изменении схем движения автобусных маршрутов №№ 7, 82, 93 и троллейбусного маршрута № 9. С 27 июня 2024 года указанные маршруты будут осуществлять перевозки пассажиров с заездом на остановочный пункт «Центральный областной автовокзал», — говорится в сообщении администрации донской столицы.

Отметим, что с железнодорожного и пригородного вокзалов к новому автовокзалу можно добраться на троллейбусе № 9.

Автовокзал, построенный на месте старого аэропорта, открывают пока в техническом режиме — в эксплуатацию сдадут транзитную зону и зону свободного доступа автовокзала. На внешней территории — перроны прибытия и отправления, зону отстоя транспорта.

На первом этаже автовокзала частично запустят досмотровое оборудование, кассы. Будут работать камера хранения, стойка информации, интерактивные навигационные панели, санитарные комнаты. А в зале ожидания — небольшое кафе и комната матери и ребенка.

В полной мере автовокзал заработает осенью.

Фото centrobus.ru

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автовокзал движение транспорта Ростовская область транспорт
Таганрогская правда
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