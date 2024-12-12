Главная » Новости Ростовской области

В Ростове в суд передано дело о гибели артиста цирка

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Акробатический номер, в ходе которого артист получил смертельную травму, произошел в июле этого года.

Новости Ростовской области

В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Московской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает региональный следком.

Трагический инцидент с гибелью артиста цирка в ходе выполнения трюка произошел в июле этого года. В случившемся обвиняется специалист по контролю за соблюдением техники безопасности в передвижном цирке, который допустил к выполнению циркового номера артиста без страховки — акробат передвигался на велосипеде без руля по тросу на высоте почти 5 метров. В результате, артист, потеряв равновесие, упал с высоты на асфальтовое покрытие и получил травмы, от которых впоследствии умер в больнице.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью. По вменяемой ему статье фигуранту грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 4 лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Фото: следком по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru