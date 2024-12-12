В Ростове в суд передано дело о гибели артиста цирка

Акробатический номер, в ходе которого артист получил смертельную травму, произошел в июле этого года.

В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Московской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает региональный следком.

Трагический инцидент с гибелью артиста цирка в ходе выполнения трюка произошел в июле этого года. В случившемся обвиняется специалист по контролю за соблюдением техники безопасности в передвижном цирке, который допустил к выполнению циркового номера артиста без страховки — акробат передвигался на велосипеде без руля по тросу на высоте почти 5 метров. В результате, артист, потеряв равновесие, упал с высоты на асфальтовое покрытие и получил травмы, от которых впоследствии умер в больнице.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью. По вменяемой ему статье фигуранту грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 4 лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Фото: следком по РО