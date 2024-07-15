В Ростове артист цирка получил смертельные травмы во время выступления

Акробат передвижного цирка, выполняя трюк на велосипеде, упал с 4-метровой высоты и погиб. Обстоятельства гибели артиста расследует Следком Ростовской области.

По данным следствия, происшествие произошло 14 июля, около 20.30 минут, на цирковом выступлении в шатре, расположенном по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 1. Артист цирка передвигался на велосипеде без руля по тросу, натянутому между двумя цирковыми башнями, на высоте более 4 метров.

Выполняя трюк, акробат потерял равновесие и упал на асфальт. Пострадавший был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

«Следователем выполнен осмотр места происшествия. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщает пресс-служба СКР по Ростовской области.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: Следком по РО