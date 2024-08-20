Натурные испытания на исследовательском судне, управление маломерным безэкипажным катером, построение карты акустических изображений дна водоёма — для студентов ПИШ ЮФУ всё это стало мастер-классом по работе с перспективным гидроакустическим оборудованием, которое разрабатывают в вузе.

Сотрудники и студенты дивизиона «Гидроакустические системы и комплексы» Передовой инженерной школы ЮФУ в рамках летней практики проводят натурные испытания перспективных инициативных разработок: макета многолучевого эхолота, макета параметрического профилографа и макета маломерного безэкипажного катера.

Всё это разработки молодых ученых дивизиона «Гидроакустические системы и комплексы» ПИШ «Инженерия киберплатформ» ЮФУ. В ходе испытаний удалось сравнить эффективность оборудования, разработанного в Южном федеральном университете, с промышленными аналогами, уже существующими на рынке.

В этот раз исследования прошли на акватории Голубого озера ЮФУ на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону. Руководитель дивизиона «Гидроакустические системы и комплексы» ПИШ ЮФУ Пётр Пивнев рассказал, что этот искусственный водоём с крутыми берегами идеально подходит для подобных испытаний, и выразил надежду, что Голубое озеро станет постоянным исследовательским полигоном Передовой инженерной школы по испытанию морских робототехнических комплексов и гидроакустического оборудования.

«Мы разрабатываем демонстраторы гидроакустических систем: многолучевого эхолота и многолучевого параметрического профилографа. На натурных испытаниях мы сравниваем данные, полученные с макетного образца, с данными, полученными с промышленного профилографа, отрабатываем разные режимы его работы: различные формы зондирующего сигнала, длительность и скважность импульса. Это то оборудование, которое мы изготавливаем совместно с нашим индустриальным партнером — АО «НИИП имени В.В.Тихомирова» г. Жуковский. В дальнейшем мы планируем поставлять эти приборы на различные суда», — рассказал Пётр Пивнев.

Часть гидроакустического оборудования установлена на маломерном судне, на котором сами сотрудники и студенты ПИШ работают на акватории, макеты поменьше — на малом безэкипажном катере. Это была инициативная разработка студенческого конструкторского бюро «Акустика».

Катер оснащён двигателями, системой управления, GPS-навигатором и пультом. То есть он может как управляться с пульта, так и в автономном режиме ходить по заранее заданным галсам.

«И на Голубом озере, и на похожих закрытых водоёмах безэкипажный катер незаменим. Если возникнет необходимость экологического мониторинга или обследования дна, не надо спускать большой катер, тратить время судоводителя, оператора. Один человек, управляющий таким катером с берега, может выяснить, что находится на дне, сколько там ила, какие лежат коряги или мусор, как расположены причальные стенки или кабельная сеть, которая проходит под водой», — поделился Пётр Пивнев.

Любой разрешенный для купания пляж в России каждый сезон перед открытием проходит водолазное обследование. Но это делается один раз в год. Что происходит после шторма, никто не знает. Может поменяться рельеф, вымыть опасные предметы вроде арматуры. Спускать для обследования прибрежной территории безэкипажный катер можно после каждого шторма, ведь это не требует больших затрат.

Используемое оборудование работает на основе ультразвуковых колебаний, является безопасным и не оказывает негативного влияния на человека, флору, фауну и инженерные сооружения.

Для студентов, инженеров и молодых учёных ПИШ в рамках натурных экспериментальных работ состоялся цикл мастер-классов по обучению работе с гидроакустическим оборудованием.

«В дальнейшем студенты будут обрабатывать эти данные, строить карты акустических изображений, строить профили (разрезы), наносить на карту найденные на поверхности дна и в донном грунте объекты», — добавил Пётр Пивнев.

Магистрант ЮФУ Евгений Морозов заявил, что с большим интересом отправился на натурные испытания.

«Это шанс закрепить в реальных условиях приобретенные на занятиях навыки работы с оборудованием. В таких экспедициях мы учимся работать с гидроакустическим оборудованием и имеем возможность провести натурные эксперименты в рамках своих научных исследований», — подытожил Евгений Морозов.

Исследования ЮФУ на Голубом озере продлятся до 31 октября.

Фото центра общественных коммуникаций ЮФУ