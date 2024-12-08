В Ростове молодой мужчина получил сильные ожоги во время приготовления шашлыков и был госпитализирован в больницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар вспыхнул в мангальной зоне кафе, расположенного на улице Таганрогской. 29-летний мужчина разжигал мангал и не заметил, что облился жидкостью для розжига. Огонь с углей моментально перекинулся на одежду, а затем загорелась и мебель.

«Прибывшие по вызову сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади двух квадратных метров», — пишет источник.

Пострадавшего мужчину с ожогами рук, лица и головы госпитализировали в больницу.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге на улице Москатова загорелся автомобиль.

Фото ГУ МЧС по РО