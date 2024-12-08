В Таганроге на улице Москатова загорелся автомобиль

Днем 7 декабря в Таганроге на улицы Москатова загорелся легковой автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 13.08. Оказалось, что на улице Москатова в районе дома № 16 В произошло возгорание в моторном отсеке автомобиля Nissan Primera.

«На место выезжали четыре сотрудника МЧС и одна спецмашина. Огонь на площади одного квадратного метра был ликвидирован уже в 13.17», — пишет источник.

К счастью, никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается.

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Фото ВК групп «ЧП Таганрог» и «Таганрогское ДПС»