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В Ростове прокуратура защитит права девочки, которую искусала стая собак

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Подан иск в суд на муниципальное учреждение, ведающее отловом животных.

Новости Ростовской области

Прокуратура Ростова-на-Дону провела проверку по факту нападения на 9-летнюю девочку стаи бродячих собак, в результате чего ребёнок был травмирован.

Инцидент произошел в марте этого года на улице Звонкой в донской столице. В результате укусов девочка получила множественные повреждения, и ей потребовалось длительное лечение, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По мнению надзорного ведомства, нападение стало возможным из-за непринятия муниципальным казенным учреждением (МКУ) «Городской центр управления численностью безнадзорных животных» должных мер по отлову собак. И это при том, что в МКУ до происшествия поступила заявка на отлов собак от жителей микрорайона.

В итоге прокуратура направила иск в суд о взыскании с муниципального учреждения компенсации морального вреда, причиненного ребенку укусами собак.

Фото: Изображение от Racool_studio на Freepik

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Таганрогская правда
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