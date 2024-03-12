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В Ростове стая бродячих собак напала на ребенка

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В Ростове следователи проведут проверку по факту нападения стаи собак на 9-летнюю девочку, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Новости Ростовской области

Сообщение о нападении собак поступило в правоохранительные органы 9 марта. Животные сильно покусали ребенка, девочка была госпитализирована в больницу, где ей оказали необходимую помощь. По данному факту сотрудники полиции организовали проверку.

По инициативе регионального следственного управления материалы изъяты из органов полиции и переданы в следственное управление СКР по Ростовской области, — пишет источник.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных.

Изображение от Racool_studio на Freepik

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Таганрогская правда
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