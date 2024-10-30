В Ростове произошел пожар на фармацевтическом складе

30 октября в Ростове с девяти часов утра тушат пожар на фармацевтическом складе, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло на третьем этаже здания на улице Портовой. Сотрудники организации сами эвакуировались до приезда пожарных. На месте происшествия в тушении огня задействованы 22 сотрудника МЧС и семь спецмашин.

В 11.19 огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение на площади 200 квадратных метров. Сейчас продолжается проливка конструкций. Во время происшествия никто не пострадал.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге потушили пожар в «Шаверме» на улице Чехова.

Фото и видео ГУ МЧС по РО