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В Таганроге потушили пожар в «Шаверме» на улице Чехова

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Из-за возгорания вытяжки в кафе быстрого питания на улице Чехова, 341 в Таганроге персонал и посетители эвакуировались.

Новости Таганрога

Пожар произошел 27 октября днем. Сообщение о задымлении в кафе поступило на пульт дежурного в 12.11. Из-за жировых отложений вспыхнул фильтр в вытяжке.

«Персонал и посетители эвакуировались самостоятельно. Возгорание на одном квадратном метре площади огнеборцы МЧС потушили за 8 минут. Пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Спасатели напоминают, что возгорание жира, пыли и сажи в системе вентиляции — частая причина пожаров и советуют вовремя очищать вытяжки.

Ранее мы сообщали, что 24 октября под Таганрогом на пожаре погиб мужчина, который сам устроил поджог.

Фото: ГУ МЧС России по РО

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Таганрогская правда
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