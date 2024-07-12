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В Ростове одновременно загорелись склад, баня и хозпостройка

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Пожар по второму рангу опасности огнеборцы донской столицы тушат уже более 3,5 часов.

Новости Ростовской области

«12 июля в 14.30 по ул. Алексея Русова в Первомайском районе Ростова-на-Дону огонь охватил сразу несколько объектов: склад, баню и пристройку. Общая площадь пожара 600 кв. метров. Все службы на месте, ведется реагирование. По моему поручению на место выехал заместитель по делам ГО и ЧС Алексей Потешкин», — написал в своем телеграм-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

На месте ЧП работают 60 человек и 18 единиц техники. Пожару присвоен второй ранг. Сохраняется угроза распространения на соседние строения.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ростовский градоначальник уточнил, что это уже второй пожар за 12 июля. Днем пожарные справились с возгоранием жилого дома по ул. Осенней в Железнодорожном районе.

Ранее мы сообщали, что 11 июля под Таганрогом потушили крупный ландшафтный пожар.

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МЧС пожар пожарные пожароопасность Ростов
Таганрогская правда
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