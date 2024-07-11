Под Таганрогом потушили крупный ландшафтный пожар

Природный пожар в хуторе Мержаново, в районе станции «Морская», пожарные тушили около восьми часов.

Сообщение о возгорании сухой травы на береговой линии в Мержаново, неподалеку от парка-отдыха «Станция «Морская», поступило на пульт дежурного 10 июля в 20.10. На место выехали пожарные расчеты. Пламя распространялось стремительно.

«Площадь возгорания составила 200 кв. метров. С огнем боролись 12 сотрудников МЧС, привлекалось три единицы техники. Угрозы распространения на парк отдыха и жилые дома не было», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Ликвидировать пожар удалось только в 4 утра 11 июля. Пострадавших нет. Причина ЧП уточняется.

Ранее мы сообщали, что «эффект линзы» стал причиной крупного ландшафтного пожара в Ростовской области.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области (из архива)