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Под Таганрогом потушили крупный ландшафтный пожар

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Природный пожар в хуторе Мержаново, в районе станции «Морская», пожарные тушили около восьми часов.

Новости Таганрога

Сообщение о возгорании сухой травы на береговой линии в Мержаново, неподалеку от парка-отдыха «Станция «Морская», поступило на пульт дежурного 10 июля в 20.10. На место выехали пожарные расчеты. Пламя распространялось стремительно.

«Площадь возгорания составила 200 кв. метров. С огнем боролись 12 сотрудников МЧС, привлекалось три единицы техники. Угрозы распространения на парк отдыха и жилые дома не было», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Ликвидировать пожар удалось только в 4 утра 11 июля. Пострадавших нет. Причина ЧП уточняется.

Ранее мы сообщали, что «эффект линзы» стал причиной крупного ландшафтного пожара в Ростовской области.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области (из архива)

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МЧС пожар пожарные природный пожар Ростовская область
Таганрогская правда
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