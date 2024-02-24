В Ростове нетрезвый мужчина угнал автомобиль и устроил погоню

Из-за действий нарушителя пострадал 38-летний пешеход.

ДТП произошло вчера, 23 февраля в районе 12 часов дня. 20-летний водитель на автомобиле Honda Civic, находящемся в угоне, не выполнил требования сотрудников ГИБДД об остановке и попытался скрыться.

Во время погони нарушитель вылетел на улицу 40-летия Победы. Возле дома № 154 он наехал на припаркованный Honda Fit, который от удара отбросило на проходящего мимо пешехода.

С травмами пешеход доставлен в больницу. Нарушитель задержан. По предварительным данным, водитель Honda Civic находился в состоянии опьянения и не имел прав на управление транспортным средством, — сообщает УГИБДД по Ростовской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге в вечерней аварии 22 февраля пострадал пассажир Volkswagen Passat.

Фото УГИБДД по Ростовской области