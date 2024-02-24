В Таганроге в вечерней аварии пострадал пассажир легковушки

В минувший четверг, 22 февраля, в Таганроге произошла авария на улице Чехова, в результате которой пострадал один человек. Об этом сообщает инспектор по пропаганде городского ОГИБДД Яна Султанова.

Авария случилась в 22.30 в районе дома № 318. По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля «Volkswagen Passat» выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. После чего врезался в «ВАЗ 21150», которым управлял 26-летний водитель.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. А пассажир «Volkswagen Passat» обртился в БСМП за медицинской помощью.

ГИБДД Таганрога призывает водителей быть бдительными и соблюдать Правила дорожного движения.

Фото ВК «Таганрогское ДПС»